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15:29, 26 июля 2024Мир

Раскрыто отношение республиканцев к кандидату в вице-президенты США

The Hill: часть республиканцев считают Вэнса неудачным выбором Трампа

Фото: Tom Brenner / Reuters

Ощутимая часть республиканцев, избранных в Палату представителей и Сенат, считают Джей Ди Вэнса «худшим выбором» на роль кандидата в вице-президенты США из-за его маленького опыта и склонности к «пустому популизму». Об этом со ссылкой на опрошенных парламентариев сообщает The Hill.

«Я думаю, если бы вы опросили многих людей в здании [Конгресса], девять из десяти людей с нашей партии сказали бы, что ставка на него является неправильным выбором. Он единственный человек, который может нанести серьезный ущерб [предвыборной кампании]», — заявил один из республиканцев из Палаты представителей.

Остальные высокопоставленные депутаты склонны считать, что личность Вэнса «не добавит Трампу сторонников» из числа граждан США с колеблющейся позицией, а значит, не позволит расширить электоральную базу.

Ранее стало известно, что Трамп в рамках предвыборной кампании 2024 года может выбрать экс-постпреда США при ООН Никки Хейли новым кандидатом в вице-президенты вместо сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Newsweek отмечает, что Вэнс из-за своих эпатажных заявлений может стать обузой для Республиканской партии в преддверии выборов.

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      Виктория Кондратьева
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