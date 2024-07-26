Рассмотрение глобального налога для миллиардеров отложили на будущее

Bloomberg: G20 отложила рассмотрение глобального налога для миллиардеров

Министры финансов стран «Большой двадцатки» (G20) отложили на будущее рассмотрение глобального налога для миллиардеров. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Диалог о «справедливом и прогрессивном налогообложении», который предложила Бразилия, расколол G20 и «Большую семерку»: Франция и Южная Африка одобрили инициативу, а США и другие отвергли ее. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва настаивал, что налог на богачей поможет оплатить борьбу с изменением климата и голодом. Однако его коллеги усомнились в его осуществимости.

«Налоговую политику очень сложно координировать на глобальном уровне, и мы не видим необходимости или действительно думаем, что желательно пытаться достичь глобального соглашения по этому вопросу», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Группа также намерена выпустить отдельное заявление о сотрудничестве в области международной налоговой политики — по словам источников, в него внесут призывы к дальнейшим исследованиям того, как правительства могут повысить прозрачность и справедливость в налогообложении физических лиц. В проекте коммюнике также признается необходимость сделать прозрачнее задолженность между развивающимися странами и их богатыми кредиторами.

Во время выступления в штате Северная Каролина президент США Джо Байден помечтал о повышении налогов для американских миллиардеров. По его задумке, его плану, на вырученные средства можно обеспечить помощь Киеву в борьбе с Россией.