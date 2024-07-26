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20:38, 26 июля 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость туров в популярную страну Азии

АТОР: стоимость туров в Непал начинается от 192 тысяч рублей на человека

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Российским туристам раскрыли стоимость туров в популярную страну Азии — цены вместе с перелетом в Непал начинаются от 192 тысяч рублей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В такую сумму обойдется групповой тур (от 8 до 14 участников), он включает в себя комфортабельные отели и сопровождение русскоязычного гида по всему маршруту. Кроме того, в стоимость входят перелеты внутри страны.

При этом тур для более компактной группы (на 4-5 человек) обойдется в 215 тысяч рублей с путешественника. Он рассчитан на 10 дней и включает в себя посещение Катманду, Нагаркота, Патана, Бхактапура, Покхары и Читвана.

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«Эксперты ITM group напоминают, что виза в Непал ставится по прибытии или оформляется в посольстве в Москве. Время в стране отличается на 2 часа 45 минут от московского, а лучшее время для посещения Непала — с конца сентября до начала декабря и с марта по май», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что спрос россиян на туры во Вьетнам летом 2024 года вырос в несколько раз. Уточнялось, что туристы стали больше бронировать не только турпакеты, но и отдельное размещение в отелях популярной страны Азии. Наиболее востребованы курорты Нячанг, Муйне и Фантьет.

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