Россиянин спалил траурные венки в пламени Вечного огня и попал на видео

В Новгородской области мужчина сжег венки в Вечном огне, его сняли на видео

В городе Старая Русса Новгородской области мужчина спалил траурные венки в пламени Вечного огня и попал на видео. Запись инцидента опубликовала пресс-служба регионального главка Следственного комитета в Telegram.

На кадрах россиянин в черной одежде и солнцезащитных очках один за другим поднимает два приставленных к постаменту венка и бросает их в огонь.

Вскоре после этого мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении памятника участникам Великой Отечественной войны. На время предварительного расследования фигуранта отправили в СИЗО.

Ранее аналогичный случай произошел в Нижнем Тагиле. Там женщина прикурила от пламени Вечного огня, проигнорировав замечания прохожих.