Россиянка месяц пробыла в коме после гинекологической операции перед ЭКО

Shot: в Туапсе женщина месяц пробыла в коме после гинекологической операции

В Туапсе женщина месяц пробыла в коме после гинекологической операции, которую ей рекомендовали сделать врачи перед экстракорпоральным оплодотворением(ЭКО). Об этом рассказала мать пострадавшей, пишет Telegram-канал Shot.

38-летняя россиянка почувствовала себя плохо после операции по удалению маточных труб, которую, по словам ее матери, женщине провели в Туапсинской районной больнице № 3. У пациентки поднялась температура под 40 и началось воспаление, а также заражение крови. Мать пострадавшей утверждает, что это произошло, так как медики во время операции повредили кишечник ее дочери.

Впоследствии, как рассказала женщина, врачи случайно пробили 38-летней пациентке легкое, когда пытались поставить ей катетер. Пострадавшая пережила остановку сердца, ее ввели в искусственную кому. Родственники россиянки перевезли ее в Краснодар, где врачи привели пациентку в сознание.

После месяца комы женщина не может двигаться и говорить. Адвокат семьи заявил, что оперировавший пострадавшую врач уволился из больницы в Туапсе и работает в другом месте. Родные пострадавшей подали в суд.

Ранее в Краснодаре местная жительница лишилась части мозга после сложностей во время кесарева сечения. Женщина стала инвалидом первой группы: она может говорить только несколько слов и у нее оказалась частично парализована правая сторона тела.