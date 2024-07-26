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07:30, 29 июля 2024Путешествия

Российская блогерша назвала главную достопримечательность Лос-Анджелеса «Аллеей позора»

Фото: kjarrett / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и назвала главную достопримечательность Лос-Анджелеса «Аллеей позора». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, речь идет об известной голливудской «Аллее славы», которая является памятником достижений в индустрии развлечений.

«Первое, что встречает тебя на этой знаменитой улице — это вонь. Смешение запахов, которое я бы назвала "ароматом большого города", на самом деле представляет собой концентрат выхлопных газов, перегара и давно нестиранной одежды жителей этой знаменитой улицы», — описала блогерша.

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Еще одним минусом «Аллеи славы» она назвала живущих там бездомных людей. Они спят на лавках, «писают на звездочки» с именами знаменитостей и ни в чем себе не отказывают, заявила Ершова. «А бомжей, на минуточку, тут десятки! И можете представить, что происходит с улицей, когда на ней испражняются все эти люди каждый день? Пройдя всего несколько метров, я уже начала задыхаться, потому что постоянно зажимала нос», — пожаловалась автор.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, какие особенности американской культуры ей не нравятся. В частности, она раскритиковала местные продукты, заметив, что в России все гораздо вкуснее и качественнее.

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      Марк Успенский
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