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14:34, 26 июля 2024Экономика

Рубль слабо отреагировал на повышение ключевой ставки

Рубль не подешевел к юаню на фоне решения Центробанка повысить ключевую ставку

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Курс рубля к юаню на Московской бирже почти не изменился на фоне решения Центробанка повысить ключевую ставку. О слабой реакции национальной валюты свидетельствуют данные торговой площадки.

На заседании совета директоров 26 июля Банк России увеличил ключевую ставку в России до 18 процентов годовых. Такое решение представители регулятора объяснили усилением перегрева экономики, о которых говорят отклоняющаяся от прогноза растущая инфляция, повышение ожиданий роста цен и сохранение высокого уровня кредитования.

До публикации решения ЦБ курс юаня оценивали в 11,725 рубля (минус 0,34 процента). Позднее юань подешевел на 0,39 процента, до отметки в 11,72 рубля, а затем перешел к росту — до 11,872 рубля (плюс 0,9 процента).

Ранее российские банки сообщили о растущих комиссиях за операции с юанем — в случае как покупки китайской валюты, так и переводов. Покупка юаней в «Райффайзен инвестиции» с 1 августа вырастет с 0,3 процента до 1,9 процента, а переводы в «БКС банк» подорожают с 0,5-1,5 процента до 0,7-2 процента.

Участники рынка и профильные ассоциации также сообщили, что китайские банки начинают негласно делить юани на «чистые», с которыми можно работать, и «грязные», то есть связанные с Россией, что дополнительно осложняет работу российских импортеров с контрагентами. По словам члена генсовета объединения Алексея Порошина, проблему не решить покупкой валюты где-то еще, банкам не нравится любой российский след.

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