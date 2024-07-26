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14:09, 26 июля 2024Путешествия

Самолет экстренно сел из-за получившего тяжелейшие ожоги от чая на борту мальчика

Daily Mail: мальчик пролил на себя чай в лайнере и получил ожоги третьей степени

Фото: Serena T / Unsplash

Самолет из Великобритании в Италию экстренно сел в другой стране из-за мальчика, который пролил на себя чай и получил тяжелейшие ожоги. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что после случившегося пилоты лайнера приняли решение посадить борт в Меммингене, Германия. Там девятилетнего ребенка забрали в больницу, врачи заявили, что у него ожоги третьей степени.

Согласно данным полиции, инцидент произошел по вине самого мальчика.

Ранее девочка получила ожог на рейсе из Стамбула в Москву и попала в больницу. 13-летняя пассажирка заказала чай и поставила бумажный стаканчик на откидной столик. Она неосторожно махнула рукой и облилась кипятком.

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      Марк Успенский
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