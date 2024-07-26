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05:00, 26 июля 2024Забота о себе

Секс-коуч рассказала о влиянии сна без одежды на оргазмы

Фото: Olga Pink / Shutterstock / Fotodom

Чтобы оргазмы были ярче, нужно отказаться от сна в пижаме, считает секс-коуч Джорджет Калли. О влиянии ночного отдыха без одежды на качество интимной близости она рассказала изданию The Sun.

По мнению Калли, сон обнаженным поможет улучшить сексуальную жизнь и углубить связь с партнером, поскольку контакт «кожа к коже» усиливает выброс окситоцина — гормона, помогающего усилить близость. «Сон нагишом также может привести к более спонтанным проявлениям страсти, ослабляя стресс и потенциально увеличивая ваши шансы на оргазм», — уверена секс-коуч.

Она также порекомендовала спать на постельном белье из натуральных или полунатуральных материалов: хлопка, бамбука, шелка, льна. «Избегайте простыней из 100-процентного полиэстера, которые могут быть жаркими и грубыми. И держитесь подальше от синтетического атласа: он скользкий, горячий и плохо впитывает пот. Согласно исследованиям, чем комфортнее вы себя чувствуете, тем больше у вас шансов достичь оргазма», — заключила Калли.

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      Александра Лисица
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