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08:30, 23 июля 2024Забота о себе

Неожиданный диагноз свел на нет способность мужчины к эрекции

Фото: Staras / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Лора Коллинз дала совет мужчине, у которого из-за неожиданного диагноза пропала эрекция. Ее рекомендацию приводит издание Metro.

По словам мужчины, раньше его сексуальная жизнь с женой была насыщенной — пара часто занималась любовью и использовала для этого любое удобное место, включая кусты у дороги. Около полутора лет назад супруги попытались завести ребенка, но женщина не могла забеременеть. Сдав анализы, мужчина обнаружил, что у него низкое количество сперматозоидов.

«Терапевт посоветовал бросить пить, носить свободное нижнее белье, и, конечно же, практиковать регулярный секс, чтобы максимизировать шансы моей жены на зачатие. Я купил в интернете бесчисленное количество средств для увеличения количества сперматозоидов, БАДы, перепробовал почти все», — признался автор письма. Однако он столкнулся с внезапной проблемой: эрекция стала пропадать во время попыток заняться сексом и появляться только при мастурбации.

«Пожалуйста, не корите себя; если вы можете достичь кульминации самостоятельно, то проблема возбуждения почти наверняка психологическая. Часто, когда мужчина чувствует, будто должен выполнять приказ, как племенная скаковая лошадь, все идет не так», — написала в ответ Коллинз.

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По словам специалистки, беспокойство о репродуктивном здоровье и эрекции может влиять на способность мужчины заняться сексом. «Объясните, что вы чувствуете, партнерше — если бы она знала, что происходит у вас в голове, захотела бы утешить и поддержать вас», — написала она. Коллинз также порекомендовала несколько недель избегать проникающего секса, используя другие методы взаимной стимуляции. Помимо этого, она усомнилась в эффективности БАДов.

Если вы и ваш партнер продолжаете испытывать трудности, вам может потребоваться лечение бесплодия, будь то ЭКО, гормональная терапия или даже донорское оплодотворение. Лечение требует времени, но будьте терпеливы. Не требуйте от себя успеха сразу и помните, что вы не одиноки

Лора Коллинзсекс-коуч

Ранее Коллинз дала жесткий совет мужчине, который пожаловался на не желающую бросить мужа любовницу. Автор письма признался, что уже два года встречается с замужней женщиной и очень любит ее.

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      Александра Лисица
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