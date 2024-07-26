Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия за «грубые нарушения» в Выборгской епархии

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) лишил сана епископа Игнатия (Пунина) за «грубые нарушения» во время управления Выборгской епархией. Об этом говорится на сайте РПЦ.

Отмечается, что епископ Игнатий допустил нарушения при сдаче и приемке дел, из-за чего епархии был причинен «ущерб в крупном размере». Также священнослужитель допускал нарушения при ведении бухгалтерии прихода и вручал награды без благословения патриарха Кирилла.

«В связи с изложенным признать, что по духу и букве перечисленных канонов епископ Игнатий (Пунин) подлежит извержению из священного сана», — подчеркнули в РПЦ.

Епископ Игнатий возглавлял Выборгскую епархию в период с 2013 по 2023 годы. Позднее он служил в Минусинской епархии. В феврале 2024 года он попал под церковный суд, из-за чего был освобожден от управления.

Ранее Священный синод РПЦ временно отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру — Григорий Алфеев), обвиненного в домогательствах, от управления Будапештско-Венгерской епархией.