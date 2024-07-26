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07:50, 26 июля 2024Силовые структуры

СК возбудил дело из-за взрыва на предприятии по добыче газа

СК: возбуждено дело после гибели рабочего на месторождении в ЯНАО

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Следователи возбудили дело из-за взрыва на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 2 статьи 217 («Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан») УК РФ. На место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа. Они установят все обстоятельства произошедшего.

26 июля стало известно о взрыве на месторождении Пуровского района. Взрыв прогремел на предприятии, которое находится в 40 километрах от Нового Уренгоя, в районе трех часов ночи по местному времени. Врачи не смогли спасти одного человека, еще несколько рабочих пострадали. Предварительно, там взорвалась установка комплексной подготовки газа.

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      Екатерина Кашурникова
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