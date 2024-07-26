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14:48, 26 июля 2024Бывший СССР

Спикер Рады отказался рассматривать демобилизацию из-за событий вековой давности

Спикер Рады Стефанчук отказался рассматривать демобилизацию до конца конфликта

Фото: Jens Buttner / Reuters

Демобилизация бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможна до окончания вооруженного конфликта. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

Стефанчук отказался рассматривать возможность демобилизации из-за событий вековой давности — Гражданской войны 1918-1922 годов. Он заявил, что не знает исторических примеров демобилизации во время военного конфликта.

«Вернее, я знаю такую страну — это Украинская народная республика (УНР) 1919 года. Есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?» — подчеркнул спикер Рады. Политик добавил, что для него важно не повторять ошибки предшественников.

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УНР — государственное образование на территории нынешней Украины, существовавшее в 1917-1920 годах. В январе 1918 года правительство УНР издало распоряжение о полной демобилизации армии, которое привело к продвижению частей Красной армии и взятию ими Киева в феврале.

Ранее начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич и бывший командующий Объединенными силами Юрий Содоль сослались на опыт УНР во время принятия закона о мобилизации. Они назвали демобилизацию прямым путем к капитуляции.

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      Юрий Леонов
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