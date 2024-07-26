Спикер Рады отказался рассматривать демобилизацию из-за событий вековой давности

Спикер Рады Стефанчук отказался рассматривать демобилизацию до конца конфликта

Демобилизация бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможна до окончания вооруженного конфликта. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

Стефанчук отказался рассматривать возможность демобилизации из-за событий вековой давности — Гражданской войны 1918-1922 годов. Он заявил, что не знает исторических примеров демобилизации во время военного конфликта.

«Вернее, я знаю такую страну — это Украинская народная республика (УНР) 1919 года. Есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?» — подчеркнул спикер Рады. Политик добавил, что для него важно не повторять ошибки предшественников.

УНР — государственное образование на территории нынешней Украины, существовавшее в 1917-1920 годах. В январе 1918 года правительство УНР издало распоряжение о полной демобилизации армии, которое привело к продвижению частей Красной армии и взятию ими Киева в феврале.

Ранее начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич и бывший командующий Объединенными силами Юрий Содоль сослались на опыт УНР во время принятия закона о мобилизации. Они назвали демобилизацию прямым путем к капитуляции.