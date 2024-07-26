Стало известно о других допросах по делу бывшего замминистра обороны

По делу экс-замминистра Булгакова допрашивают сотрудников МО и четырех компаний

По уголовному делу бывшего замглавы Министерства обороны (МО) России Дмитрия Булгакова допрашивают сотрудников ведомства и работников четырех компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В частности, речь идет о сотрудниках Грязинского пищевого комбината, а также предприятий «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно». Следствие продолжает работу по установлению других возможных участников преступления.

О задержании экс-замминистра в рамках дела коррупционной направленности стало известно ранее 26 июля. Сообщалось, что при Булгакове была создана система поставок в войска некачественного питания по завышенной цене.

По версии следствия, Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината. Он был задержан на основе свидетельских показаний.