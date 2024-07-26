Стало известно о высшем звании задержанного экс-замминистра обороны России

РИА Новости: экс-замминистра Булгаков получил звание Героя России в 2016 году

Задержанный в пятницу, 26 июля, по делу о коррупции экс-замминистра обороны России Дмитрий Булгаков в 2016 году был удостоен высшего звания — Героя России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Уточняется, что почетного звания Булгаков был удостоен за логистическую операцию «Сирийский экспресс». Сам бывший замминистра отмечал, что суть данной операции заключалась в выстроенной по воздуху и воде системе логистики, позволяющей расположенному в Сирийской Арабской Республике контингенту Российской армии оперативно получать нужную технику и вооружение.

Известно также, что Булгаков награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, Александра Невского и «За военные заслуги».

О задержании ФСБ бывшего заместителя министра обороны генерала армии Булгакова стало известно ранее 26 июля. Задержание производилось в рамках возбужденного уголовного дела коррупционной направленности.