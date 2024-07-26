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02:01, 26 июля 2024Из жизни

Строитель стал сниматься в порно и зарабатывать два миллиона рублей в месяц

Фото: @dannydxxx

Бывший строитель Мэтт Хьюз, снимающийся в порно под псевдонимом Дэнни Ди, рассказал о своих заработках на OnlyFans. Об этом сообщает издание Ladbible.

Дэнни Ди стал сниматься в порно после того как обнаружил, что размеры его половых органов существенно превышают средний уровень. Когда появился OnlyFans, он уже был узнаваемым порноактером. По его словам, появление этой платформы нанесло удар по профессиональной порноиндустрии. Тем не менее он решил попробовать свои силы и там.

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Как утверждает Дэнни Ди, OnlyFans приносит ему примерно 20 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей) в месяц. При этом, по его словам, ему известны женщины, которые зарабатывают таким образом шестизначные суммы (десятки миллионов рублей). Несмотря на это, он не считает OnlyFans основным источником заработка.

Ранее сообщалось, что порноактер из США сломал пенис во время съемок, в результате чего его орган уменьшился на пять сантиметров. Тем не менее он сумел полностью восстановиться после травмы и даже получил несколько профессиональных наград.

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      Олег Парамонов
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