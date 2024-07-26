Трехметровая акула распугала туристов на пляже и попала на видео

Daily Mail: трехметровая акула распугала туристов на пляже Испании

В Испании трехметровая акула подплыла близко к пляжу и распугала отдыхавших там туристов. Появление животного попало на видео, которым делится издание Daily Mail.

Морскую обитательницу заметили 22 июля у побережья города Манон в провинции Ла-Корунья. Она подплыла близко к людям и вызвала панику.

Позже выяснилось, что акула была безобидна и относилась к исчезающему виду. На следующий день животное заметили снова, но оно находилось дальше от береговой линии.

В Африке турист поехал в заповедник вместе с невестой и подвергся атаке слонов. Мужчина захотел сфотографировать животных и был втоптан в землю.

