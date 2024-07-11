Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:17, 11 июля 2024Путешествия

Турист решил сфотографировать слонов в Африке и был втоптан в землю на глазах у невесты

Daily Mail: в заповеднике Африки слоны растоптали туриста на глазах у невесты

Фото: Denis Tuksar / Unsplash

В африканском заповеднике турист решил сфотографировать слонов вблизи и был втоптан в землю на глазах у своей невесты и друзей. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, несчастный случай произошел с 43-летним испанцем Карлосом Луной. Он был на экскурсии в заповеднике Пиланесберг с невестой и двумя друзьями и решил выйти из машины, чтобы сфотографировать стадо слонов крупным планом. Остальные туристы отговаривали мужчину, однако тот был непреклонен и подошел слишком близко к диким животным.

В этот момент самая большая самка, испугавшись за детенышей, бросилась на Луну. Он попытался убежать, однако слониха и еще два слона догнали туриста и стали втаптывать в землю. По словам очевидцев, в результате от мужчины остались только кровавые вещи, а опознать его было невозможно. Друзьям и невесте Карлоса понадобилась психологическая помощь.

Ранее слон вытащил американскую туристку из машины и затоптал во время сафари в Замбии. Уточняется, что нападение на 64-летнюю Джулиану Гле Турно из штата Нью-Мексико произошло, когда она наблюдала за стадом диких животных у Культурного музея Марамба в городе Ливингстон.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Спецпредставитель Путина назвал белорусское вино шмурдяком. После этого минский завод решил прекратить поставки в Россию

      Новичок «Зенита» раскрыл свое отношение к алкоголю

      Для участника захвата заложников в ростовском СИЗО запросили срок по другому делу

      Названо последствие запрета торгов российскими ценными бумагами в Казахстане

      На Украине мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна военкомата

      Врач посоветовала есть бананы и рыбу для хорошего настроения

      Экс-главу «Водоканала» в российском регионе обвинили в завышении тарифов

      Прокурор назвал наказание для обвиняемого в смерти журналистки Бабаевой

      Российских солдат научат обращаться с новым видом оружия

      Российский стилист раскрыл модный тренд лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше