Турист решил сфотографировать слонов в Африке и был втоптан в землю на глазах у невесты

Daily Mail: в заповеднике Африки слоны растоптали туриста на глазах у невесты

В африканском заповеднике турист решил сфотографировать слонов вблизи и был втоптан в землю на глазах у своей невесты и друзей. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, несчастный случай произошел с 43-летним испанцем Карлосом Луной. Он был на экскурсии в заповеднике Пиланесберг с невестой и двумя друзьями и решил выйти из машины, чтобы сфотографировать стадо слонов крупным планом. Остальные туристы отговаривали мужчину, однако тот был непреклонен и подошел слишком близко к диким животным.

В этот момент самая большая самка, испугавшись за детенышей, бросилась на Луну. Он попытался убежать, однако слониха и еще два слона догнали туриста и стали втаптывать в землю. По словам очевидцев, в результате от мужчины остались только кровавые вещи, а опознать его было невозможно. Друзьям и невесте Карлоса понадобилась психологическая помощь.

Ранее слон вытащил американскую туристку из машины и затоптал во время сафари в Замбии. Уточняется, что нападение на 64-летнюю Джулиану Гле Турно из штата Нью-Мексико произошло, когда она наблюдала за стадом диких животных у Культурного музея Марамба в городе Ливингстон.