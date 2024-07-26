В Харькове дерусифицировали 3 станции метро и 50 улиц

Харьковская ОВА дерусифицировала 3 станции метро и 50 улиц в городе

Харьковская областная военная администрация (ОВА) дерусифицировала названия трех станций метро и полсотни улиц, бульваров и переулков, передает «Украинская правда».

Так, например, станция «Проспект Гагарина» получила название «Левада», «Героев Труда» стала «Заводской», а «Завод имени Малышева» сменил имя на «Салтовская».

Помимо этого, названия улиц лишились связи с историческими личностями русского происхождения, в частности с Лермонтовым, Чайковским и Шолоховым и Гагариным.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что монументы русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову в Одессе — неотъемлемая часть культурного наследия города, культурные объекты не подлежат демонтажу.