В Харькове дерусифицировали 3 станции метро и 50 улиц

Харьковская областная военная администрация (ОВА) дерусифицировала названия трех станций метро и полсотни улиц, бульваров и переулков, передает «Украинская правда».
Так, например, станция «Проспект Гагарина» получила название «Левада», «Героев Труда» стала «Заводской», а «Завод имени Малышева» сменил имя на «Салтовская».
Помимо этого, названия улиц лишились связи с историческими личностями русского происхождения, в частности с Лермонтовым, Чайковским и Шолоховым и Гагариным.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что монументы русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову в Одессе — неотъемлемая часть культурного наследия города, культурные объекты не подлежат демонтажу.