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15:34, 26 июля 2024Экономика

В Индии построят самый высокогорный тоннель в мире

На севере Индии начали строить самый высокогорный туннель в мире Shinkun La

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

На севере Индии в регионе Ландакх будет построен самый высокогорный туннель в мире. Конструкция будет расположена на высоте 4,8 тысячи метров, сообщает The Economic Times.

Проект туннеля Shinkun La состоит из двух веток длиной 4,1 километра. Мост будет построен на дороге Нимму — Падум — Дарча и обеспечит непрерывное сообщение с городом Лех. Отмечается, что туннель будет способствовать области Ладакх.

Ранее в Индии в штате Бихар два раза за два года обрушился еще не открытый мост через реку Ганг. В июне 2023 года рухнули по крайней мере 30 плит, уже установленных на опоры. Аналогичная ситуация произошла в апреле 2022-го. Тогда было установлено, что причиной обрушения стала работа с использованием стройматериалов низкого качества.

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      Мария Черкасова
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