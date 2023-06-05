Стали известны подробности обрушения еще не открытого моста в Индии

В Индии второй раз за два года обрушился еще не открытый мост через реку Ганг

В Индии в штате Бихар обрушился еще не открытый мост через реку Ганг. Подробности приводит газета The Times of India.

Об инциденте стало известно в понедельник, 5 июня. В результате рухнули по крайней мере 30 плит, уже установленных на опоры. При этом информация о пострадавших на данный момент отсутствует. По факту обрушения недостроенного моста начали расследование.

В издании отметили, что обрушение конструкции происходит второй раз за два года — в предыдущий раз аналогичная ситуация произошла в апреле 2022-го. В тот раз занимавшиеся расследованием происшествия специалисты пришли к выводу, что его причиной стала работа с использованием стройматериалов низкого качества.

Общая стоимость возведения более чем трехкилометрового моста оценивается примерно в 208 миллионов долларов. Ввести объект в эксплуатацию изначально планировали еще три года назад, однако это до сих пор не сделано.

В 2022 году сообщалось об обрушении моста в Демократической Республике Конго во время торжественной церемонии открытия. На снятых кадрах видно, как конструкция рушится сразу после того, как находящиеся на ней люди перерезают красную ленту.