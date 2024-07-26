В Испании изъяли рекордный груз кокаина

Полиция Испании изъяла в порту Барселоны более четырех тонн кокаина

Полиция Испании в рамках операции по борьбе с наркотрафиком из Нового света в Европу изъяла в порту Барселоны более четырех тонн кокаина, что является рекордным показателем за последний отчетный период. Об этом со ссылкой на пресс-службу испанских правоохранительных органов сообщает Reuters.

Отмечается, что в ходе операции Гражданской гвардии Испании были задержаны десять человек, входящих в международную преступную группировку. Груз был обнаружен в контейнерах из-под риса, доставленных из Парагвая.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что члены «Талибана» (террористическое движение, запрещено в России) уничтожили все катапульты с тетивой в Афганистане, с помощью которых ранее удавалось переправлять наркотики через приграничье с Ираном и Пакистаном.