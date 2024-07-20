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08:09, 20 июля 2024Мир

Талибы уничтожили все катапульты для переправки наркотиков

Посол Жирнов: талибы уничтожили все катапульты для переправки наркотиков

Фото: Ali Khara / Reuters

Участники «Талибана» (террористическое движение, запрещено в России) уничтожили все катапульты с тетивой в Афганистане, с помощью которых ранее удавалось переправлять наркотики через границу. Об этом сообщил ТАСС посол России в стране Дмитрий Жирнов.

Дипломат рассказал, что катапульты стояли в приграничье с Ираном и Пакистаном. С их помощью «наркодельцы забрасывали наркотики своим сообщникам через границу».

«Несколько контрабандистов закладывали груз в «тетиву» и отбегали с горки метров на десять вниз, чтобы натянуть посильнее. Летело далеко. Больше таких машин нет. Талибы нашли их и разломали», — добавил посол.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий похвалил «Талибан» за сокращение производства запрещенных веществ. Он привел статистику ООН, согласно которой с конца 2022 года производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95 процентов.

Летом 2022 года сообщалось, что объем контрабанды опиумного мака и других наркотиков из Афганистана в Среднюю Азию после прихода к власти движения «Талибан» существенно возрос. По словам главы МВД Таджикистана Рамазона Рахимзода, талибы не только не исполнили обещания пресечь экспорт запрещенных веществ, но и продолжают наращивать поставки.

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      Марина Совина
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