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12:44, 26 июля 2024Россия

В Кремле ответили на протесты родителей из-за рассказов детям о патриотизме «для галочки»

Песков заявил, что недопустимо рассказывать детям о патриотизме «для галочки»

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Недопустимо рассказывать детям о патриотизме «для галочки». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о проводимой в России работе по патриотическому воспитанию, передает ТАСС.

По мнению Пескова, протесты родителей, которые видят, что их детям что-то рассказывают кондово и «для галочки», справедливы и обоснованы. В Кремле ответили, что для решения этой проблемы в России предстоит подготовить целую плеяду учителей с новым пониманием патриотизма.

«Это должны быть учебные технологии, учебные методики, которые нравятся молодому поколению, маленькому поколению, чтобы они это воспринимали», — отметил пресс-секретарь президента России, добавив, что на такую работу потребуется более одного-двух лет.

При этом Песков заметил, что у российского общества очень высокий уровень патриотизма и сплоченности. «Да, от региона к региону качество этой работы разное, но уровень консолидации нашего общества и уровень патриотизма в стране в целом — на очень высоком уровне. Работа абсолютно правильная, я убежден в этом», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что весь народ России поддерживает героев специальной военной операции, добавив, что россиян объединяют чувства патриотизма и ответственности за судьбу страны.

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      Елена Торубарова
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