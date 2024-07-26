В МОК высказались о важности России в олимпийском движении

Вице-президент МОК Хевертц: важно быть открытыми для россиян и белорусов

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц высказались о важности России в олимпийском движении. Ее слова приводит ТАСС.

Хевертц рассказала, что МОК желает, чтобы спортсмены, которые соответствуют требованиям, могли участвовать в Олимпийских играх. «Я также участвовала в работе комиссии [по допуску россиян] в 2018 году, и для нас очень важно, чтобы российские спортсмены оставались частью олимпийского движения», — заявила она.

Вице-президент отметила, что им важно быть открытыми для спортсменов с российскими и белорусскими паспортами и не допустить их исключения из-за национальности. «У нас есть два конкретных основных критерия, которые мы проанализировали и которые были для нас очень важны, чтобы убедиться, что спортсмены, которые хотели участвовать, могли участвовать», — резюмировала она.

26 июля состоится церемония открытия Олимпиады-2024, соревнования завершатся 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в нейтральном статусе, всего в Париже выступят 15 российских и 17 белорусских спортсменов.