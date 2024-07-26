Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:33, 26 июля 2024Силовые структуры

В Москве задержали главу клиринга по биржевым торгам газом по делу о растрате

Суд в Москве отправил под домашний арест главу правления ЦК «РДК» Горбаченко

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя правления ЦК «РДК» Сергея Горбаченко по статье о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

Тверской суд Москвы отправил главу клиринга по биржевым торгам газом под домашний арест до 25 сентября. Другие подробности дела не раскрываются.

По данным издания, ЦК «РДК» входит в систему «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи».

Ранее 26 июля стало известно и о задержании бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова. По версии следствия, он создал систему поставок в войска некачественного питания по завышенной цене.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Глава инновационного предприятия хотел покончить с собой на Красной площади. Он заявил, что ему мешают обеспечивать СВО

      В Испании изъяли рекордный груз кокаина

      В США подтвердили получение Трампом пулевого ранения

      У берегов Мексики произошло землетрясение

      Раскрыт способ выбрать полезный фастфуд

      Подозреваемому в убийстве Фарион избрали меру пресечения

      Меган Фокс спровоцировала слухи о беременности

      Сбер запустил серию подкастов о людях с инвалидностью

      Sierra Space провела вторые испытания надувного космического модуля

      Россияне резко заинтересовались поездками в одну азиатскую страну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше