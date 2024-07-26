В Москве задержали главу клиринга по биржевым торгам газом по делу о растрате

Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя правления ЦК «РДК» Сергея Горбаченко по статье о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.
Тверской суд Москвы отправил главу клиринга по биржевым торгам газом под домашний арест до 25 сентября. Другие подробности дела не раскрываются.
По данным издания, ЦК «РДК» входит в систему «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи».
Ранее 26 июля стало известно и о задержании бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова. По версии следствия, он создал систему поставок в войска некачественного питания по завышенной цене.