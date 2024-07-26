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21:00, 26 июля 2024Бывший СССР

Эстонская разведка признала успехи ВС России на фронте

Глава военной разведки Эстонии Кивисельг: ВС России имеют прогресс на фронте

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Центральной военной разведки Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг признал успехи Вооруженных сил (ВС) России на фронте в Донецкой народной республике. Его слова приводит ERR.

«[Российские войска] продолжают продвигаться туда еженедельно, то на десятки, то на сотни метров. Так что прогресс с востока на запад налицо», — заявил разведчик.

Он добавил, что ВС России обладают достаточным запасом военной техники, чтобы продолжать боевые действия в течение всего 2025 года.

Ранее глава российской военной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал об уверенном продвижении российских войск к Купянску. По его словам, под контроль ВС РФ перешли несколько населенных пунктов вдоль дороги Купянск — Сватово.

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      Глеб Палехов
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