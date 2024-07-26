Ганчев: ВС России продвигаются по дороге, соединяющей Купянск и Сватово

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уверенно продвигаются в Харьковской области в сторону города Купянска. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«В общем, могу сказать, что наши войска на купянском направлении достаточно медленно, но уверенно продвигаются в сторону Купянска, освобождается дорога, соединяющая Купянск и Сватово», — рассказал чиновник.

По его словам, под контроль Российской армии перешли несколько населенных пунктов вдоль этой дороги, а сотрудники администрации стараются как можно быстрее организовать помощь для местных жителей.

Ранее Ганчев заявил, что в Харьковской области на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют наемники из множества государств. «Большое количество наемников прибыло именно из Франции. Но также фиксируется пребывание иностранного контингента и из других стран: Польши, Британии и США», — заявил чиновник.