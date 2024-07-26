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14:32, 26 июля 2024Ценности

В сети появились фото стилиста Рогова 20-летней давности

Сестра стилиста Александра Рогова разместила его фото 20-летней давности
Александр и Юлия Роговы

Александр и Юлия Роговы. Фото: @yulia_chasovskih_rogova

В сети появились фото стилиста Александра Рогова 20-летней давности. Соответствующие снимки разместила его сестра Юлия Часовских в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Родственница звезды опубликовала архивные кадры со дня своей свадьбы, на которой также присутствовал Рогов.

На фото стилист предстал в черных классических брюках и пиджаке в полоску. Помимо этого, знаменитость надел белую рубашку с длинным рукавом. Кроме того, на снимке видно, что у Рогова были длинные темные волосы, частично собранные назад. «А это брат», — подписала Часовских.

В мае 58-летняя Синди Кроуфорд показала архивное фото из молодости. На размещенных черно-белых фото, сделанных в 1984 году, манекенщица продемонстрировала короткую стрижку пикси. При этом она надела короткий топ без рукавов, демонстрируя оголенную спину и плечи.

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      Екатерина Ештокина
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