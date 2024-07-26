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06:15, 26 июля 2024Мир

В штабе Трампа назвали условие следующих дебатов

Штаб Трампа обсудит детали дебатов после утверждения кандидата демократами

Фото: Marco Bello / Reuters

Обсуждение деталей предвыборных дебатов станет возможными после утверждения кандидата в президенты США от Демократической партии. Такое условие назвали в штабе Трампа, их заявление приводит РИА Новости.

«Общие детали дебатов нельзя окончательно согласовать, пока демократы не утвердят своего кандидата», — заявили в штабе.

Подчеркивается, что представители Трампа не считают вице-президента США окончательным кандидатом от демократов.

Ранее Трамп заявил, что Харрис уничтожит страну за год, если будет избрана главой государства по итогам выборов этого года. «Как и продажный Джо Байден, Камала Харрис не годится на роль лидера. Она не годится на роль лидера, она уничтожит нашу страну за год, эта страна будет уничтожена», — отметил политик.

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      Евгений Силаев
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