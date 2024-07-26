Reuters: США намеренно дискредитировали китайскую вакцину от COVID-19

США с 2020 по 2021 год намеренно проводили на Филиппинах кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19 Sinovac. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Это правда, что [Пентагон] действительно отправлял сообщения филиппинской аудитории, ставя под сомнение безопасность и эффективность Sinovac», — приводит агентство текст документа из Министерства обороны США.

Согласно тексту источника, американские власти признали провал данной кампании и в августе 2021 года приняли решение ее свернуть. Помимо Филиппин, данная пропагандистская операция была также направлена на страны Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь Пекин заявил, что КНР осуждает кампанию США по публикации дезинформации в социальных сетях о других странах. Он подчеркнул, что международное сообщество должно «держать глаза открытыми» и знать о такого рода действиях Вашингтона.

Ранее о целенаправленной кампании против вакцинации в России и при выводе вакцины «Спутник» на внешние рынки сообщал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). С начала регистрации вакцины фонд зафиксировал более 300 информационных атак на вакцины семейства «Спутник». Для борьбы с дезинформацией Фондом было инициировано более 50 исследований и научных публикаций, через аккаунт «Спутника» в одной из международных соцсетей широко информировалось международное журналистское сообщество, обеспечившее более 300 000 публикаций в мировых СМИ.