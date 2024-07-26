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15:31, 26 июля 2024Экономика

Влияние победы Трампа на выборах на стоимость нефти оценили

Bloomberg: победа Трампа на выборах может привести к снижению цен на нефть

Фото: Marco Bello / Reuters

Победа Дональда Трампа на выборах в США может привести к снижению цен на нефть. Так в беседе с Bloomberg оценили влияние результатов президентской гонки представители известных банков с Уолл-стрит.

Аналитики Goldman Sachs и Citigroup отмечают, что обещания кандидата от республиканской партии по увеличению добычи нефти в стране вряд ли будут выполнены. Однако если предложенные Трампом торговые тарифы серьезно повлияют на мировую экономику, это может снизить стоимость сырья на целых 11-19 долларов за баррель. По словам главы отдела нефтяных исследований Goldman Даана Струйвена, переизбрание Трампа создает риски снижения цен до 75-90 долларов.

Представители банков также не исключают, что Трамп также может повысить цены на нефть, если возобновит санкции против иранского экспорта. В пример они приводят его стратегию «максимального давления», которая в прошлый раз привела к негативным результатам. Добыча нефти в Иране может упасть примерно на миллион баррелей в день или почти на треть, в течение второго срока правления Трампа. Однако другие экспортеры из ОПЕК+ попытаются восполнить пробел, ограничив рост цен на нефть примерно до девяти долларов за баррель.

Несмотря на обещание Трампа увеличить добычу нефти в США, банки ожидают незначительного существенного влияния на объем производства, который и так находится на рекордном уровне.

«Даже при том, что у Трампа, похоже, более дружественная к нефти и газу повестка дня, чем у кандидата от Демократической партии, его непосредственное влияние на физические рынки нефти, вероятно, будет ограниченным», — пояснили в Citigroup.

В ходе торгов в четверг, 24 июля, сентябрьские фьючерсы нефти Brent подешевели почти до 80 долларов за баррель — рекордной отметки за последние полтора месяца. На минимуме нефть торговалась по цене 80,06 доллара. За последние три недели Brent подешевел более чем на 7 долларов за баррель. Цена WTI также опустилась до локального минимума, подойдя к 76 долларам за баррель.

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      Вячеслав Агапов
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