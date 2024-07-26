Врач раскрыл неожиданный секрет крепкого сна

Педиатр Румянцев: занятость и работа способствуют крепкому сну и здоровью

Здоровью и крепкому сну способствует максимальная занятость человека, рассказал профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Румянцев. Неожиданный секрет качественного сна он раскрыл в беседе с aif.ru.

По словам Румянцева, правильный сон — это не только борьба со стрессом, но и возможность восстановить силы организма благодаря тому, что клетки в это время производятся и делятся. Важно, отметил он, перед сном отказаться от гаджетов.

Врач также вспомнил высказывание своего отца, который говорил, что ребенка нужно занять так, чтобы он еле доползал до кровати. «И когда он дополз, он чувствовал, что наконец-то это случилось. Утром ребенок должен встать, и он должен заниматься работой. Его нужно занять так, чтобы он интенсивно работал», — отметил Румянцев.

По словам педиатра, именно этот принцип должен сохраняться в течение всей жизни. Желающим жить долго людям он порекомендовал не отдыхать. «Неработающий орган, неработающая система уходят. Поэтому, я бы так сказал: и спорт, и работа, и нагрузка, и движение имеют колоссальное значение. Поэтому мой принцип здоровья — не отдыхать», — добавил врач.

Ранее психолог Юлия Лебедева рассказала о губительных последствиях отказа от сна. В краткосрочной перспективе недосып грозит усталостью, раздражительностью, снижением концентрации, ухудшением памяти, перечислила она.