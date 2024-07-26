Временного поверенного России вызвали в МИД Румынии из-за обломков беспилотника

Временного поверенного России Копнину вызвали в МИД Румынии из-за обломков БПЛА

Временного поверенного в делах России в Румынии Елену Копнину вызвали в МИД Румынии из-за обнаружения в уезде Тулча обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об говорится на сайте дипломатического ведомства.

Отмечается, что представителю России выразили протест в связи с инцидентом. Также МИД Румынии осудил удары по «украинской портовой инфраструктуре».

В МИД РФ подтвердили факт вызова представителя посольства.

Ранее представители Минобороны Румынии сообщили, что в районе города Плауру недалеко от границы с Украиной обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата якобы российского производства.

В НАТО заявили, что найденные в Румынии обломки якобы российского ударного дрона не говорят о нападении России на альянс, члены военного блока не видят признаков намеренного удара по территории НАТО.