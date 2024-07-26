Завод по производству Bayraktar на Украине не запустится до окончания конфликта

Посол Украины Боднар: завод Bayraktar не запустится до окончания конфликта

Завод по производству дронов Bayraktar на Украине заработает только после окончания боевых действий. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Бондар, передает Euronews.

По его словам, в строительстве предприятия «заметен прогресс», но глава турецкой компании Халук Байрактар обещал запустить предприятие в 2025 году. На заводе планируется выпускать дроны Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, а ежегодная производительность должна составить около 120 тысяч беспилотников.

В марте лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек раскритиковал поставки Украине беспилотников Анкарой. По его словам, это подрывает энергетическую безопасность и внешнюю торговлю Турции, Он назвал Россию союзником Турции и ближайшим партнером в экономике и в сфере безопасности.