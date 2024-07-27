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14:27, 27 июля 2024Мир

Индия заявила о готовности помочь в разрешении конфликта на Украине

МИД Индии заявил о готовности помочь в разрешении конфликта на Украине

Фото: Hiro Komae / Reuters

Индия готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на своей странице в соцсети X.

«Индия готова внести свой вклад любым возможным способом», — написал он по итогам выступления на министерской встрече Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе.

В Дели подчеркнули важность сохранения дипломатии и диалога в вопросе урегулирования конфликта. Там напомнили, что премьер Индии Нарендра Моди недавно встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.

МИД Индии 16 июля вызвал посла Украины из-за слов Владимира Зеленского об индийском премьер-министре Нарендре Моди после его визита в Россию и встречи с Путиным. Как сообщала газета The Economic Times, демарш послу был выражен в связи с тем, что Зеленский назвал поездку Моди в Россию «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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