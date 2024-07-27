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21:27, 27 июля 2024Россия

Мэр Курска предложил жителям самим приводить в порядок укрытия

Мэр Курска Куцак предложил жителям привести в порядок укрытия на субботнике
СюжетОбстрел Курска

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Мэр Курска Игорь Куцак предложил жителям города привести укрытия в порядок самостоятельно, организовав субботник. Об этом он заявил в ходе эфира в соцсети «ВКонтакте».

Одна из жительниц города пожаловалась мэру на то, что на Заводской улице подвалы и укрытия находятся в плохом состоянии, и спросила Куцака о том, как можно заставить работать управляющую компанию. Мэр ответил, что в Курске имеется около 2500 укрытий, и следить за их состоянием — большая работа.

«Уважаемые жители, никто не отменял проведение субботников. Можно своими силами навести порядок, если ваша управляющая компания не справляется», — подчеркнул Куцак.

Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что жители Курска, подвергающегося обстрелам со стороны Украины, пожаловались на ненадлежащее состояние убежищ. Он отметил, что уже дал поручение мэру Курска Игорю Куцаку разобраться в ситуации и проверить состояние укрытий.

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      Артём Верейкин
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