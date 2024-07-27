Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 27 июля 2024Бывший СССР

Украинец попытался сбежать в Румынию через Дунай на подводном скутере и попался

На Украине поймали мужчину, попытавшегося уплыть в Румынию на подводном скутере

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

На Украине поймали местного жителя, который попытался переплыть Дунай на подводном скутере и сбежать в Румынию, чтобы скрыться от мобилизации. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В правоохранительных органах Украины охарактеризовали инцидент как пересечение границы в стиле Джеймса Бонда.

По данным издания, пограничники поймали мужчину во время патрулирования реки. Он плыл под водой, время от времени поднимаясь на поверхность, чтобы дышать. После задержания силовики установили личность беглеца, и оказалось, что это его вторая попытка незаконно пересечь границу.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области Украины распространяется новая полулегальная схема ухода от мобилизации.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не хочу быть частью этого дерьмового шоу». Итальянский журналист попросил убежища в России после начала Олимпиады

      Кристина Асмус сорвала съемки картины известного режиссера

      Анонсирована первая с 2011 года встреча Эрдогана и Асада

      Индия заявила о готовности помочь в разрешении конфликта на Украине

      В СМИ рассказали о сотнях желающих переехать в Россию после открытия Олимпиады

      В СК рассказали о следственных действиях с подрывателем автомобиля офицера Генштаба

      Стало известно о применении робота российскими военными в зоне СВО

      Тарасова оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

      Украинец попытался сбежать в Румынию через Дунай на подводном скутере и попался

      В Минобороны России рассказали о сдаче в плен 17 солдат ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше