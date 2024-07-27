Украинец попытался сбежать в Румынию через Дунай на подводном скутере и попался

На Украине поймали мужчину, попытавшегося уплыть в Румынию на подводном скутере

На Украине поймали местного жителя, который попытался переплыть Дунай на подводном скутере и сбежать в Румынию, чтобы скрыться от мобилизации. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В правоохранительных органах Украины охарактеризовали инцидент как пересечение границы в стиле Джеймса Бонда.

По данным издания, пограничники поймали мужчину во время патрулирования реки. Он плыл под водой, время от времени поднимаясь на поверхность, чтобы дышать. После задержания силовики установили личность беглеца, и оказалось, что это его вторая попытка незаконно пересечь границу.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области Украины распространяется новая полулегальная схема ухода от мобилизации.