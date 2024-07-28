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06:55, 28 июля 2024Бывший СССР

Житель ДНР рассказал о попытках спрятаться от военкомов

Беженец из-под Торецка прятался от военкомов, чтобы не воевать против своих

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители пригорода Торецка в ДНР помогали друг другу прятаться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом рассказал беженец из поселка Новгородское Юрий Мухин в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что избегал встреч с военкомами, поскольку не хотел «воевать против своих». Собеседник агентства отметил, что местные жители предупреждали друг друга в общей группе в мессенджере, если замечали сотрудников ТЦК.

Кроме того, добавил он, мужчины призывного возраста посещали магазины по утрам, а затем сразу возвращались домой. Встречая знакомых, они узнавали, не появлялись ли военкомы.

По словам Мухина, все, кто младше 60 лет, сразу уехали из поселка. «В основном оставались женщины 45 [лет], пенсионерки, бабушки. А мы в поселке старались не шляться, можно нарваться на ту же полицию», — поделился он.

Ранее 42-летний житель Одесской области отрубил себе два пальца топором, чтобы не проходить медкомиссию в ТЦК.

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      Марина Совина
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