Раскрыта опасность глобального потепления для авиации

Предсказан рост турбулентности в ясном небе из-за изменения климата

Ученые Университета Тулузы предсказали рост турбулентности в ясном небе в Северном полушарии по мере изменения климата. Результаты исследования, раскрывающие опасность глобального потепления для авиации, опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Климатологи использовали 11 климатических моделей и провели 20 компьютерных симуляций для прогнозирования изменений турбулентности ясного неба при различных сценариях повышения температуры от 1 до 4 градусов Цельсия. Исследования показывают, что турбулентность увеличится в большинстве регионов Северного полушария, затронутых струйными течениями, особенно над Северной Африкой, Восточной Азией и Ближним Востоком. При этом вероятность турбулентности увеличивается с каждым повышением температуры на один градус.

Турбулентность ясного неба возникает внезапно, и ее сложно обнаружить, что делает ее особенно опасной для гражданской авиации. Это явление возникает, как правило, вблизи струйных течений на высоте около 10-12 километров, где летают коммерческие рейсы. С увеличением температуры увеличивается количество энергии в атмосфере, что усиливает струйные течения и вертикальные сдвиги ветра (изменение направления ветра с высотой).

Текущие изменения климата уже повлияли на турбулентность в ясном небе. Анализ данных за период с 1980 по 2021 год показал, что умеренная и сильная турбулентность увеличилась на 60-155 процентов над Северной Африкой, Восточной Азией, Ближним Востоком, Северной Атлантикой и северной частью Тихого океана. В то время как увеличение в некоторых регионах можно легко объяснить изменением климата, в других регионах влияние изменения климата менее очевидно.

Прогнозирование турбулентности ясного неба остается сложной задачей, и усиление этого явления представляет угрозу для безопасности полетов, хотя современные самолеты построены так, чтобы выдерживать сильную турбулентность. Исследователи отмечают, что дальнейший анализ может определить, какие высоты будут наиболее безопасными для авиалайнеров в будущем.