Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:24, 28 июля 2024Бывший СССР

Дрон предупредил бойцов ВС РФ о надвигающейся атаке спецназа ВСУ

«РВ»: дрон предупредил бойцов ВС РФ о надвигающемся спецназе ВСУ под Торецком

Фото: Thanos Floulis / Reuters

Российский дрон предупредил бойцов ВС РФ о надвигающейся группе спецназа Вооруженных сил Украины на дом в пригороде Торецка, в котором они забаррикадировались. В итоге украинцы попытались взять здание штурмом, но атака не удалась, видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Кадры записаны с беспилотника, его оператор выследил около десяти украинских военнослужащих в белых повязках, которые проникли в полуразрушенный дом, и передал информацию находившимся там сослуживцам. После этого БПЛА покинул позицию.

В итоге российские солдаты выбили противника из дома, он вынужденно отступил.

Ранее американское издание The Washington Post (WP) написало, что российские военные выстроили «наступательную дугу» в Донецкой народной республике (ДНР). Перед этим ВС РФ создали угрожающую ситуацию под Харьковом, вынудив ВСУ перебросить силы туда.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Один человек погиб и трое пострадали от удара молнии в парке «Патриот». Они все прятались под одним зонтом

      В Германии предрекли ВСУ развал фронта

      Медведев и Сафиуллин проиграли парный турнир Олимпиады

      Захарова отреагировала на извинения МОК за открытие Олимпиады

      Обнаружен препарат для лечения рассеянного склероза

      Рядом с резиденцией Шольца произошла резня

      Вице-премьер Словакии отказался ехать на закрытие Олимпиады из-за церемонии открытия

      Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

      В Курской области сбили еще 12 украинских беспилотников

      Три сестры умерли в Петербурге при странных обстоятельствах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше