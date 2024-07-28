«РВ»: дрон предупредил бойцов ВС РФ о надвигающемся спецназе ВСУ под Торецком

Российский дрон предупредил бойцов ВС РФ о надвигающейся группе спецназа Вооруженных сил Украины на дом в пригороде Торецка, в котором они забаррикадировались. В итоге украинцы попытались взять здание штурмом, но атака не удалась, видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Кадры записаны с беспилотника, его оператор выследил около десяти украинских военнослужащих в белых повязках, которые проникли в полуразрушенный дом, и передал информацию находившимся там сослуживцам. После этого БПЛА покинул позицию.

В итоге российские солдаты выбили противника из дома, он вынужденно отступил.

Ранее американское издание The Washington Post (WP) написало, что российские военные выстроили «наступательную дугу» в Донецкой народной республике (ДНР). Перед этим ВС РФ создали угрожающую ситуацию под Харьковом, вынудив ВСУ перебросить силы туда.