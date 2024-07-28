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08:45, 28 июля 2024Мир

На Западе признали отсутствие эффекта от получения F-16 для фронта

WP: переданные ВСУ F-16 вряд ли окажут непосредственное воздействие на поле боя

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Американские истребители четвертого поколения F-16 должны появиться на Украине в течение нескольких недель, однако украинские и западные официальные лица сомневаются в том, что они принесут Киеву преимущества против России. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Чиновники предупреждают, что самолеты, которые, как ожидалось ранее, станут решающим фактором, вряд ли окажут непосредственное воздействие на поле боя. WP отмечает, что у Украины слишком мало самолетов, в то время как у России достаточно средств противовоздушной обороны (ПВО), которые могут их сбить. «Это означает, что первые истребители F-16, скорее всего, будут использоваться для усиления противовоздушной обороны Украины — для уничтожения воздушных целей, таких как ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты, — а не для нанесения ударов по вторгшимся наземным силам России и другим военным объектам вблизи линии фронта», — говорится в материале.

Официальные лица также признали, что F-16 по крайней мере на начальном этапе вряд ли будут подлетать слишком близко к линии фронта. Кроме того, украинские чиновники отмечают, что истребители F-16, как и другие виды техники, Запад поставил слишком мало и слишком поздно.

Ранее американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер указал на тот факт, что поставки оружия Украине бесполезны, поскольку все западные вооружения нейтрализуются армией России.

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      Марина Совина
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