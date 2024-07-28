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01:08, 28 июля 2024Россия

Раскрыто состояние летчиков разбившегося Су-34

Росавиация: летчики разбившегося Су-34 найдены и доставлены медучреждения МО РФ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Летчики бомбардировщика Су-34, претерпевшего крушение во время учебно-тренировочного полета в Волгоградской области, были найдены. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Члены экипажа были доставлены поисково-спасательным самолетом Росавиации в аэропорт Волгограда Гумрак, оттуда — в медучреждения Минобороны России. Уточняется, что угрозы жизни летчиков нет.

27 июля истребитель Су-34 упал в Волгоградской области при выполнении планового полета. Самолет упал в безлюдной местности. «Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет», — сообщали в Минобороны РФ.

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      Марина Совина
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