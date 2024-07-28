На Украине признали готовность российских войск взять под контроль всю ДНР

The Washington Post: российские войска почти готовы взять под контроль всю ДНР

Вооруженные силы (ВС) России на грани того, чтобы взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Благодаря этому Россия будет иметь больший вес во время будущих переговоров. Об этом заявил газете The Washington Post командир батальона 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Гений.

«Они почти готовы захватить Донецкую область», — признал он. По словам собеседника WP, цель российской стороны — вытеснить украинские войска, чтобы Москва могла получить больше рычагов для мирных переговоров.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Лозоватское в ДНР.