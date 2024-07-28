Напавший на полицейских сын миллиардера оказался совладельцем горнорудной компании

Тимур Бажаев, задержанный за нападение на полицейский, оказался совладельцем трех крупных компаний. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сын миллиардера Мусы Бажаева владеет 50 процентами фирмы, которая связана с управлением холдинг-компаниями ООО «Альянс-Холдинг». Также он является совладельцем ООО «Восток-Геолдобыча», которая работает в сфере геолого-разведочных, геофизических и геохимических работ в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Уставной капитал этой организации составляет 3,4 миллиарда рублей.
Также Бажаев-младший владеет 20 процентами ООО «Горнорудная Компания Альянс», занимающейся, среди прочего, добычей руд и песков драгоценных металлов.
Телеканал обнаружил, что Тимур Бажаев может являться обладателем швейцарских часов Richard Mille стоимостью около 20 миллионов рублей.