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22:09, 28 июля 2024Бывший СССР

Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации

Ряд украинцев потеряет отсрочку от мобилизации с 1 августа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Ряд украинцев потеряет право на отсрочку от мобилизации с 1 августа. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Подчеркивается, что с 1 августа отсрочка не будет предоставляться студентам и аспирантам. Речь идет о гражданах, обучающихся на заочном и вечернем отделениях, а также получающих не первое высшее образование.

Также ограничение отменят в отношении имеющих долги по алиментам многодетных мужчин, отцов-одиночек, граждан, ухаживающих за супругой с третьей группой инвалидности или иными лицами с первой и второй группой.

«Кроме того, лишаются права на отсрочку сотрудники предприятий министерства обороны и неполнородные братья погибших на войне: право на отсрочку имеют только родные», — сообщило издание.

Ранее Одесский областной военкомат предупредил о возможной мобилизации в Вооруженные силы Украины мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет.

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      Евгений Силаев
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