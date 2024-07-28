Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:08, 28 июля 2024Мир

Нетаньяху призвали смягчить позицию по Газе

NYT: переговорщики призвали Нетаньяху смягчить позицию по перемирию в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Craig Hudson / Reuters

Переговорщики призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по разрешении конфликта с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times (NYT).

«Высокопоставленные сотрудники службы безопасности настаивают на том, чтобы премьер-министр проявил большую гибкость, чтобы заключить сделку», — говорится в статье.

По данным собеседников издания, во время встречи по перемирию в секторе Газа в воскресенье, 28 июля, в Риме, на которой присутствовали представители Египта, США, Катара и Израиля, Нетаньяху был главной причиной «ужесточения позиции Израиля».

Отмечается, что маневренность израильского премьера ограничена его правым правительством, в котором некоторые чиновники выступают против перемирия.

Ранее вице-президент США Камала Харрис после встречи с Нетаньяху призвала его как можно скорее заключить договоренности с палестинским радикальным движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. После этого Нетаньяху сообщил, что разочарован заявлением Харрис, сделанным по итогам их встречи.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Один человек погиб и трое пострадали от удара молнии в парке «Патриот». Они все прятались под одним зонтом

      В Германии предрекли ВСУ развал фронта

      Медведев и Сафиуллин проиграли парный турнир Олимпиады

      Захарова отреагировала на извинения МОК за открытие Олимпиады

      Обнаружен препарат для лечения рассеянного склероза

      Рядом с резиденцией Шольца произошла резня

      Вице-премьер Словакии отказался ехать на закрытие Олимпиады из-за церемонии открытия

      Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

      В Курской области сбили еще 12 украинских беспилотников

      Три сестры умерли в Петербурге при странных обстоятельствах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше