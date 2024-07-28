Нетаньяху призвали смягчить позицию по Газе

NYT: переговорщики призвали Нетаньяху смягчить позицию по перемирию в Газе

Переговорщики призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по разрешении конфликта с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times (NYT).

«Высокопоставленные сотрудники службы безопасности настаивают на том, чтобы премьер-министр проявил большую гибкость, чтобы заключить сделку», — говорится в статье.

По данным собеседников издания, во время встречи по перемирию в секторе Газа в воскресенье, 28 июля, в Риме, на которой присутствовали представители Египта, США, Катара и Израиля, Нетаньяху был главной причиной «ужесточения позиции Израиля».

Отмечается, что маневренность израильского премьера ограничена его правым правительством, в котором некоторые чиновники выступают против перемирия.

Ранее вице-президент США Камала Харрис после встречи с Нетаньяху призвала его как можно скорее заключить договоренности с палестинским радикальным движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. После этого Нетаньяху сообщил, что разочарован заявлением Харрис, сделанным по итогам их встречи.