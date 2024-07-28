Охрана Трампа пожаловалась на отсутствие предупреждения о Круксе

WP: охрана Трампа пожаловалась, что ей не передали информацию о Круксе

Сотрудники Секретной службы США, которые обеспечивали безопасность Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, пожаловались в частных беседах на отсутствие предупреждения о стрелке со стороны полиции. Об этом сообщает издание Washington Post.

Агенты Секретной службы выразили недовольство тем фактом, что полиция не передала им информацию о подозрительном человеке, которым оказался Томас Мэтью Крукс — стрелок, совершивший покушение на Трампа. Охрана кандидата в президенты США обратила внимание на странное поведение Крукса и отправила его фото в командный центр за 25 минут до стрельбы.

«Члены подразделения охраны Секретной службы США при бывшем президенте и его высокопоставленные советники заявляют, что их не проинформировали о предупреждениях (о Круксе) до стрельбы на митинге 13 июля», — указано в материале.

Ранее Дональд Трамп заявил, что он продолжит выступать под открытым небом, несмотря на недавнее покушение. Политик подчеркнул, что Секретная служба нарастит усилия по его охране.