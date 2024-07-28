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14:24, 28 июля 2024Бывший СССР

Отношение президента Молдавии к Гагаузии назвали психиатрией

Бывший вице-премьер Нэстасе назвал отношение Санду к Гагаузии психиатрией
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Hollie Adams / Reuters

Бывший вице-премьер, бывший министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе назвал отношение президента Майи Санду к Гагаузии психиатрией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Нэстасе, глава государства намеренно провоцирует жителей региона. Экс-вице-премьер заметил, что, к счастью, в Гагаузии нет агрессивных элементов и люди не выходят на площадь.

Ранее в Кишиневе прошли обыски у членов команды недавно вернувшегося из Москвы молдавского оппозиционного политика Илона Шора. Оппозиционеры имели отношение к недавно созданному блоку «Победа».

Позже глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул поддержала идею оппозиционного молдавского политика Илона Шора о проведении федерализации в республики.

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      Марк Успенский
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