Отношение президента Молдавии к Гагаузии назвали психиатрией

Бывший вице-премьер Нэстасе назвал отношение Санду к Гагаузии психиатрией

Бывший вице-премьер, бывший министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе назвал отношение президента Майи Санду к Гагаузии психиатрией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Нэстасе, глава государства намеренно провоцирует жителей региона. Экс-вице-премьер заметил, что, к счастью, в Гагаузии нет агрессивных элементов и люди не выходят на площадь.

Ранее в Кишиневе прошли обыски у членов команды недавно вернувшегося из Москвы молдавского оппозиционного политика Илона Шора. Оппозиционеры имели отношение к недавно созданному блоку «Победа».

Позже глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул поддержала идею оппозиционного молдавского политика Илона Шора о проведении федерализации в республики.