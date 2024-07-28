Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 28 июля 2024Мир

Появились подробности о сбежавшем в Россию израильском вундеркинде

Mash: сбежавшего в Россию подростка-вундеркинда нашли в отеле рядом со Внуково

Фото: Telegram-канал Mash

15-летнего израильского вундеркинда Ротема Амита, сбежавшего в Москву, нашли в отеле неподалеку от аэропорта Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что подросток был обнаружен с истоптанными в кровь ногами. Также, по данным издания, он не ел три дня. Сейчас Ротем вместе с отцом вылетают в Израиль.

Об исчезновении мальчика стало известно утром в субботу, 27 июля. Родственники юноши полагают, что его заманили неизвестные. По словам близких Ротема, на их звонки один раз ответил некий мужчина и пожилая женщина.

Отмечается, что сначала подросток улетел в Тбилиси, а затем оттуда сел на самолет до Москвы и пропал. Позднее посольство Израиля в России сообщило, что его нашли.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Если виноват, то будет отвечать». Российский миллиардер пообещал не бороться за напавшего на полицейских сына

      Раскрыта природа раскрученного пульсара

      Раскрыто состояние летчиков разбившегося Су-34

      Бойцов ЧВК «Вагнер» взяли в плен в Африке

      Колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Африке в результате засады

      В США сообщили о риске начала новой войны на Ближнем Востоке

      Появились подробности о сбежавшем в Россию израильском вундеркинде

      Разгромная победа Медведева, провал велогонщиков и скандал в футболе. Как прошел первый день Олимпиады в Париже

      Канадских футболисток наказали за шпионаж на Олимпиаде

      Появилось видео задержания сына российского миллиардера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше