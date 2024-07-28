Появились подробности о сбежавшем в Россию израильском вундеркинде

Mash: сбежавшего в Россию подростка-вундеркинда нашли в отеле рядом со Внуково

15-летнего израильского вундеркинда Ротема Амита, сбежавшего в Москву, нашли в отеле неподалеку от аэропорта Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что подросток был обнаружен с истоптанными в кровь ногами. Также, по данным издания, он не ел три дня. Сейчас Ротем вместе с отцом вылетают в Израиль.

Об исчезновении мальчика стало известно утром в субботу, 27 июля. Родственники юноши полагают, что его заманили неизвестные. По словам близких Ротема, на их звонки один раз ответил некий мужчина и пожилая женщина.

Отмечается, что сначала подросток улетел в Тбилиси, а затем оттуда сел на самолет до Москвы и пропал. Позднее посольство Израиля в России сообщило, что его нашли.